Первый президент Украины заявил о праве Горбачева гордиться своей жизнью

Бывший президент Украины Леонид Кравчук поздравил с 86-летием Михаила Горбачева и пожелал ему здоровья и успехов. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) в четверг, 2 марта.

«У человека в таком возрасте жизнь интересная. Сложная, но интересная. Я думаю, что можно гордиться такой жизнью», — сказал Кравчук.

Именинник был приятно удивлен поздравлению Кравчука, отмечает Национальная служба новостей. Он рассказал, что отмечать праздник собирается в узком кругу. «Будем держать курс на 90-летие. Тогда уж — сколько удастся!» — добавил он.

Ранее в четверг Горбачева с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что его богатый профессиональный и жизненный опыт востребованы в общественной и исследовательской деятельности, которой он продолжает заниматься.

Михаил Горбачев — российский политический и общественный деятель, первый и единственный президент СССР (1990-1991), с 1992 года — глава Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (фонд Горбачева).

