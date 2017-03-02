Украина обвинила Россию в потере миллиарда долларов из-за торговых ограничений

Финансовые потери Киева из-за ограничения Россией транзита украинских товаров составляют около одного миллиарда долларов. Об этом в интервью ZN.UA заявила замминистра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров», — сказала Микольская. Кроме того, Киев лишился дохода на рынке сопутствующих услуг в логистике, это происходит на фоне падения промышленного производства в самой Украине и сокращения ее экспорта в Россию. Больше всего сократился экспорт в Казахстан и Киргизию, поставки в эти страны в 2016 году упали на 40 процентов, отметила она.

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По словам замминистра, действия России преследуют несколько целей: ограничение поступления валютной выручки на Украину, а также вытеснение с рынков украинских товаров. «Третья цель — дать понять транснациональным корпорациям, которые имеют производства как на территории Украины, так и в России, что им следует оставлять украинскую землю и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им беспроблемный доступ на рынки», — подчеркнула Микольская.

Сейчас Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России, который коснется ограничений в отношении украинских продуктов.

13 февраля Киев подал в ВТО иск с требованием создания группы экспертов по делу об ограничениях Россией транзита товаров в третьи страны.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.