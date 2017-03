Nine Inch Nails разослали фанатам пакеты с черным порошком

Поклонники американской индастриал-группы Nine Inch Nails, заказавшие коллекционное издание нового альбома Not the Actual Events, получили посылки с красящимся черным порошком. Об этом пишет Pitchfork в четверг, 2 марта.

На пакете с неизвестной субстанцией была предупреждающая надпись с фразами «это создаст беспорядок» и «у действий есть последствия». В посылке фанаты также получили фотографии участников группы и тексты песен Nine Inch Nails.

Поклонники коллектива выложили фотографии содержимого посылки в Twitter.

«Открывать это — будто прикасаться к своей душе», — написала пользователь соцсети Lydia Munster.

«Кому в голову пришла идея отправлять такие посылки?» — возмутился юзер с ником Michael Davis‏.

Коллектив Nine Inch Nails был основан Трентом Резнором в 1988 году в Кливленде (штат Огайо). Композиции группы использовались в качестве саундтрека к таким фильмам, как «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и «Спасти планету» Леонардо Ди Каприо. Последний альбом рокеров Not the Actual Events вышел в 2016 году.