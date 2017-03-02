Некачественный бензин обнаружили на каждой восьмой заправке

Рабочая группа по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов Росстандарта отчиталась о снижении количества нарушений на АЗС с 42 процентов 2015 году до 18 процентов в 2016. Годовой оборот контрафактного топлива в России может составлять 10 миллионов тонн. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Специалистами Росстандарта были проверены 1536 заправочных станций — нарушения физико-химических свойств топлива были выявлены у 12 процентов АЗС. Уровень нарушений на нефтебазах в прошлом году составил 21 процент, а в 2015 году — 40 процентов. Отмечается, что улучшению ситуации способствовала активизация борьбы с контрафактом.

В 2015 году президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с качеством бензина и прочего автомобильного топлива. По словам Путина, обоснованность жалоб на низкое качество топлива подтверждается. В связи с этим российский лидер велел Генпрокуратуре и Минпромторгу проанализировать ситуацию в отрасли.

