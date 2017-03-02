Властям предложили учредить должность омбудсмена по защите прав потребителей

Движение «Объединение потребителей России» направило в Госсовет России при президенте предложение разработать федеральный закон «Об уполномоченном по защите прав потребителей в Российской Федерации». Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

По словам председателя «Объединения потребителей России» и члена рабочей группы Госсовета по вопросу «Национальной системы защиты прав потребителей» Алексея Корягина, такую должность необходимо учредить в ответ на уже существующий институт по защите прав предпринимателей. Это позволит координировать действия всех участников потребительского рынка, выстроить диалог между потребителями и предпринимателями, а также повысить защищенность потребительских прав граждан.

Уполномоченный сможет представлять интересы потребителей по всей России, выражать общественное мнение, решать проблемы рынка товаров и услуг, которые пока не регулируются законодательством. Также он станет связующим звеном между министерствами и органами власти.

После сбора предложений редакционная группа по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей» под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой выберет лучшие и представит их президенту.

Материалы по теме Лживые цифры К борьбе с контрафактом подключат все страны ЕАЭС

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в его управление приходит около 550-600 тысяч жалоб со всей страны. Чаще всего они касаются качества продуктов и услуг, а также возникают претензии и по поводу невозврата по гарантии.

Уполномоченный назначается президентом и может давать исполнительным органам власти указания. В России уполномоченный не обладает законодательной властью, но может инициировать внесение законопроекта в Госдуму через депутатов.

Первым представителем института омбудсменов в России стал уполномоченный по правам человека. Эта должность появилась в 1997 году. Затем уполномоченных стали назначать и по другим направлениям. Самым последним стал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, назначенный президентом в 2014 году.

