Американец назвался королем Англии и «разрешил» Елизавете II остаться на троне

Житель американского штата Колорадо Аллан Эванс (Allan V. Evans) купил крупное место для объявлений в газете The Times, чтобы заявить о том, что он является истинным королем Англии. Об этом сообщает The Independent.

На отведенной для рекламы странице издания мужчина разместил большой текст с собственным расследованием своей родословной. Эванс утверждает, что является прямым потомком Кунеды ап Эдерна — основателя одного из кельтских королевств средневекового Уэльса под названием Гвинед (Gwynedd).

С помощью объявления он решил «официально уведомить» своих дальних родственников, что в течение 30 дней планирует завладеть принадлежащими ему по наследству поместьями и другими «семейными активами», королевским титулом и «короной Уэльса».

Кроме того, Эванс настаивает на том, чтобы его кандидатура официально была утверждена в качестве члена королевской семьи.

Американец добавил, что в знак уважения не собирается свергать с трона королеву Великобритании Елизавету II. Но его «милость» не распространяется на принца Чарльза — его он грозится сместить при первой возможности.

Издание отмечает, что в 2012 году американец уже пытался претендовать на недвижимость в городе Твиггс (округ Джорджия, США), апеллируя к неким документам, которые подтверждают наличие у него предков, владеющих этими землями. Тем не менее завладеть территориями Эвансу не удалось.

