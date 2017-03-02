Австралийцы пожаловались на технику ИГ «в стиле Безумного Макса»

Боевики «Исламского государства» все активнее применяют на Ближнем Востоке тактику самоубийственных атак на заминированных высокозащищенных машинах. Об этом, как пишет Defense News, заявил командующий силами обороны Австралии главный маршал авиации Марк Бинскин.

«Это машины, загруженные взрывчаткой, которые можно охарактеризовать как выполненные "в стиле Безумного Макса": все обшиты сталью, с небольшими смотровыми щелями для водителя», — рассказал Бинскин на слушаниях в австралийском Сенате.

Кроме того, Бинскин обратил внимание законодателей на все более широкое применение боевиками ИГ небольших коммерческих беспилотников, оснащаемых гранатами или взрывными устройствами. Такие дроны-камикадзе, по его словам, широко применяются в боях в западном Мосуле.

Бинскин довольно высоко оценил боевые возможности вооруженных формирований ИГ. «Они очень ограничены в своих возможностях, но во время боев в городской застройке, в схватках накоротке, они способны создать много проблем атакующим силам», — подчеркнул он.

Австралия с августа 2014 года участвует в международной коалиции, собранной США для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке. Авиагруппа, участвующая в ударах по боевикам, включает шесть истребителей типа F/A-18 и самолет-заправщик. Сухопутный контингент состоит из двух групп спецназа общей численностью до 500 человек, развернутых в Ираке.