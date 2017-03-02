Samsung замаскировал стилус под обычный карандаш

Компания Samsung представила специальную версию стилуса S Pen, стилизованную под обычный карандаш. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Luxurylaunches. Аксессуар выполнен в черном и золотистом цветах и напоминает пишущий инструмент, которым пользовались еще до появления планшетов и смартфонов.

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Стилус был разработан совместно с компанией Staedtler, производящей канцелярские принадлежности. По своим техническим характеристик и возможностям специальная версия S Pen ничем не отличается от обычной. Цены на нее пока не называются.

В январе 2017 года глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф рассказал, что компания собирается снизить цены на свою продукцию. «В основном это связано с представлением на рынке новых моделей, и, в частности, ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов, — 5-10 процентов», — сказал он.