Samsung снизит цены в России

Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф в интервью «Интерфаксу» рассказал о планах компании на 2017 год и об итогах 2016-го.

На вопрос о том, собирается ли компания снизить цены на свою продукцию вслед за Apple, Граф ответил утвердительно. «Компания регулярно корректирует стоимость устройств. В основном это связано с представлением на рынке новых моделей, и, в частности, ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов, — 5-10 процентов», — отметил Граф.

Топ-менеджер добавил, что за прошедший год Samsung на российском рынке показала рост на десятки процентов и в рублевом, и в долларовом исчислении.

«В деньгах рост продаж составил порядка 30 процентов год к году, годом ранее динамика была вдвое ниже. В штуках в 2016 году прирост составил порядка 10 процентов», — добавил Граф.

19 января Apple скорректировала цены на многие устройства в своем онлайн-магазине. Подешевели практически все девайсы компании, начиная от Apple Watch и заканчивая новыми MacBook Pro.