Устроившему резню бензопилой жителю Минска вынесли приговор

Напавший в октябре 2016 года с бензопилой на посетителей торгового центра в Минске Владислав Казакевич приговорен к 15 годам заключения. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает TUT.by.

Как отмечает издание, Казакевич получил максимально возможное для несовершеннолетнего наказание, отбывать которое он будет в колонии общего режима. Также суд постановил, что молодой человек должен возместить потерпевшим моральный вред на сумму 220 тысяч белорусских рублей (около 115 тысяч долларов по текущему курсу).

По словам государственного обвинителя Олега Буйленкова, психическое состояние Казакевича не вызвало у него никаких сомнений. «Суд пришел к правильному выводу о его вменяемости», — подчеркнул прокурор.

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20 февраля Казакевич признал свою вину. Дело было передано в суд в конце декабря 2016-го. Согласно заключению экспертизы, молодой человек во время совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий.

В октябре прошлого года 17-летний Казакевич зашел в ТЦ «Новая Европа» в Минске с чехлом для музыкального инструмента и бензопилой. Он нанес телесные повреждения женщине 1973 года рождения, от которых она скончалась на месте. Затем молодой человек извлек из чехла топор и напал на другую женщину. Она была госпитализирована. Сообщалось также о третьей пострадавшей. Позднее зампредседателя Следственного комитета Белоруссии Алексей Волков рассказал, что юноша объяснил свой поступок состоянием крайнего раздражения и тем, что «хотел порубить людей».