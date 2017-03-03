Профессионалы красоты соберутся в Москве

В московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 20 по 22 апреля пройдет XVI Международная выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты INTERCHARM professional. Об этом редакции «Ленты.ру» в пятницу, 3 марта, сообщили организаторы мероприятия.

Фото: INTERCHARM professional 1 /5

В экспозиции будут представлены зарубежные и российские новинки профессиональной косметики и специального оборудования. Также в рамках мероприятия пройдет деловая программа, которая познакомит с основными трендами и тенденциями развития индустрии красоты. Кроме того, на стендах участников будут проводиться тематические мастер-классы.

В рамках выставки пройдут ХХ Юбилейный международный конгресс по прикладной эстетике, XVI Конференция «Менеджмент салонов красоты», III Международный конгресс по перманентному макияжу и Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей

В выставке примут участие ведущие компании бьюти-индустрии% ICG, Martinex, «СпортМедИмпорт», «Валлекс М», «Корпорация Rhana», Phitogen, Maruga, Mesopharm, NMTC, KLAPP Cosmetics, Sesderma, EGIA, ARAVIA Professional, Janssen Cosmetics, DMK, Holy Land, Manly PRO, Roubloff, Magruss, «Арт-Визаж», Alex Beauty Concept, Alessandro Nails, «ОлеХаус», Planet Nails, KAPOUS, Brarus Cosmetics, Trilogic и другие.