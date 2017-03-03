В США рассказали о подъеме внутреннего терроризма после победы Трампа

Победа президента США Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2016 года выборах способствовала подъему новой волны внутреннего терроризма. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности страны, выдержки из которого публикует Intercept.

Доклад был распространен 21 февраля, однако содержащиеся в нем данные стали известны позднее. Документ описывает ситуацию в штате Северная Каролина.

«До выборов и сразу после них на территории штата произошел ряд инцидентов, в том числе связанных с нападениями на офисы кандидатов и госучреждения», — пишут авторы. По их словам, эти здания являются лакомой целью для доморощенных террористов и для тех, кто хочет добиться реализации политических требований и повлиять на проводимую государством политику.

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Как отмечают составители доклада, в октябре 2016-го офисы Республиканской партии подверглись нападениям — их обстреливали из пневматического ружья, забрасывали камнями и однажды даже «коктейлями Молотова». На стенах городских построек появлялись надписи вроде «нацисты-республиканцы, убирайтесь из города, а не то...» .

«Министерство внутренней безопасности считает, что недовольство результатами президентских выборов 2016 года остается одной из причин внутреннего терроризма в США», — резюмируют специалисты. Этому способствовала, в частности, агрессивная риторика Трампа, подчеркивают они.

По разным оценкам, в американских городах после выборов на акции протеста против Трампа вышли до двух миллионов человек. В частности, в январе в Нью-Йорке около 600 тысяч человек прошли от здания ООН до небоскреба Трамп-тауэр на Пятой авеню.

Дональд Трамп вступил в должность 20 января.