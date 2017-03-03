Мэр Харькова открыто обвинил Авакова в покушении на свою жизнь

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что покушение на него, произошедшее весной 2014-го года, было заказано министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Об этом глава города сказал в интервью изданию «Гордон».

На вопрос, кто заказал покушение на него, Кернес ответил: «Аваков». «Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему (Авакову — прим. «Ленты.ру») свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе (...), намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить», — высказался Кернес.

Ранее харьковский мэр заявлял, что у него есть подозрения о причастности главы МВД к покушению

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В апреле 2014-го в мэра Харькова стреляли и ранили его в спину. Месяцем раньше правоохранительные органы Украины заподозрили Кернеса и двух его охранников в похищении, пытках и угрозах убить активистов харьковского Евромайдана Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Мэр Харькова утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано.

Кернес занимает пост мэра Харькова с 2010 года. Он неоднократно выражал неодобрение по поводу политики Киева после смены власти в стране в 2014 году.