«Спарте» и «Сомали» предложили опробовать «Донбасс Арену»

Спортивные соревнования на футбольном стадионе «Донбасс Арена» можно было бы возродить матчем между бойцами батальонов «Спарта» и «Сомали», считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Его слова приводит в пятницу, 3 марта, «Интерфакс».

По мнению Захарченко, такой поединок можно провести в память о погибших командирах «Спарты» и «Сомали» — Арсении Павлове (позывной Моторола) и Михаиле Толстых (Гиви).

Также глава ДНР раскритиковал работу гуманитарного штаба миллиардера Рината Ахметова, действовавшего на территории стадиона до введения на объекте внешнего управления. Он указал, что хранившиеся в помещениях продукты были просрочены.

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«Донбасс Арена» фактически перешла под контроль ополченцев 28 февраля в ходе процесса перевода под внешнее управление украинских предприятий, расположенных на территории ДНР. 1 марта власти самопровозглашенных республик региона официально объявили о национализации этих объектов.

Владельцем стадиона является Ринат Ахметов, домашней командой — донецкий «Шахтер». Официальные матчи на этой арене не проводятся с лета 2014-го из-за вооруженного конфликта в регионе, а командам из ДНР руководство «Шахтера» запрещало играть на ней.