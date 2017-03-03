В Китае полицейские дали воришке догулять свадьбу

Полицейские в уезде Хэйшуй, расположенном на юго-западе Китая, не стали прерывать свадебную церемонию подозреваемого в краже мобильных телефонов молодого человека, а дождались окончания для его ареста. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, South China Morning Post.

Незадолго до бракосочетания отец жениха дал ему 140 тысяч юаней (20,3 тысячи долларов) на обустройство будущего дома, в который должны были переехать молодожены. Однако Ван Чэн менее чем за месяц (Wang Cheng) промотал эти деньги.

Попытки найти работу, чтобы вернуть хоть часть средств, успехом не увенчались. Тогда молодой человек решил пойти на преступление. Незадолго до свадебной церемонии он украл из магазина свыше 20 смартфонов Apple и Samsung.

В конце июня прошлого года китайская полиция арестовала вора-рецидивиста, уснувшего от усталости после успешной кражи. Молодого человека, лежащего в бесчувственном состоянии на одном из пешеходных мостов города Цзинань обнаружили местные жители. Прибывшие на место медики и сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он получил тепловой удар, однако вскоре выяснилось, что пострадавший крепко спит. При нем обнаружили пакет с драгоценностями на сумму около 20 тысяч юаней (около трех тысяч долларов).