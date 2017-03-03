«Нафтогаз» пригрозил засудить Одесский завод за возобновление работы

«Нафтогаз» оспорит в судебном порядке возобновление работы Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом заявил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Это нарушает законодательство Украины и регулирование рынка газа. Мы будем вынуждены обратиться в суд. Как к самому заводу, так и к поставщику газа/арендатору/партнеру по толлингу», — написал он.

Одесский завод возобновляет свою работу по давальческой схеме (принимает сырье для его переработки в готовый продукт), уточняет ТАСС. Руководитель фонда госимущества Игорь Билоус также сообщил агентству, что для сотрудничества были выбраны две компании одной группы, которые предоставили лучшее предложение по работе завода по данной схеме.

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«Рамочное соглашение предусматривает, что до 18 числа стороны согласовывают объем давальческого сырья. Если кто-то предложит лучшее предложение, ОПЗ заключит контракт с ними», — сказал он.

В конце 2016 года на ОПЗ заявили, что предприятие остановит работу с 1 января 2017 года из-за того, что «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа на льготных условиях. Ранее правительство Украины неоднократно пыталось приватизировать завод, но безуспешно.

Одесский припортовый завод считается одним из крупнейших химических предприятий Украины. Основным назначением ОПЗ является производство аммиака, карбамида, метанола и другой химической продукции. Предприятие принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию предприятий Украины, России и других стран СНГ.