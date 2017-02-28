Украина пожаловалась на рекордное падение давления в газопроводах

«Укртрансгаз» зафиксировал рекордное падение давления в газотранспортной системе на границе России и Украины. По данным компании оно снизилось на 17,2 процента от значений, прописанных в контракте. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Нафтогаз».

«По состоянию на 08:00 вторника уровень давления на газоизмерительной станции Суджа упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60,0 атмосферы», — отметили в корпорации.

«Нафтогаз» также пожаловался на то, что качество российского газа не всегда соответствовало физико-химическим требованиям.

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В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.

Также в 2015 году Минэнерго Украины допустило, что газ до потребителей доходит в разбавленном виде. В Верховной Раде сообщили о жалобах населения на то, что чайник с водой закипает не 15 минут, а полчаса.