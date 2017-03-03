Король Саудовской Аравии освоил селфи во время азиатского турне

В сети появились фото и видео из путешествия саудовского короля Салмана по Азии. Об этом 3 марта сообщает The South China Morning Post.

Монарх сфотографировал себя и снялся в коротких роликах совместно с высокопоставленными чиновниками Индонезии и Малайзии в первые дни своей поездки. Фото и видео, на которых обычно сдержанный 81-летний король ведет себя достаточно неформально, набрали миллионы репостов.

Президент Индонезии Джоко Видодо поделился в соцсетях роликом, на котором он ужинает с Салманом во дворце в Богоре неподалеку от Джакарты. Видео, вероятно, снято на фронтальную камеру телефона президента. На видео Салман ест суп, а затем комментирует свой визит, ставший первой поездкой саудовского монарха в Индонезию за почти 50 лет.

Король также сделал селфи с бывшим президентом Мегавати Сукарнопутри и ее дочерью Пуан Махарани, являющейся членом кабинета Видодо. Ранее на этой неделе в Twitter было опубликовано селфи Салмана с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

— Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) 27 февраля 2017, 09:15

Саудовский монарх путешествует по Азии в сопровождении нескольких сотен человек и с почти 500 тоннами багажа, включая позолоченные эскалаторы, заменяющие Салману традиционные трапы при выходе из самолета. После Джакарты делегация посетит Бали, Бруней, Китай, Японию, Мальдивы и Иорданию.