Туристам в Техасе предложили покататься на советском танке

Американская фирма Drive Tanks предлагает туристам и всем прочим желающим покататься на танках, в том числе и на советском Т-34, в Техасе и пострелять из их орудий. Цены на услуги компании доходят до нескольких тысяч долларов, сообщает CNN.

Поездки осуществляются на ранчо Ox площадью около 73 квадратных километров, расположенном на юго-западе Техаса.

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Вместе с туристом в боевой машине находится инструктор, при этом наличие водительских прав клиентам не обязательно. Желающие могут как просто ездить в танке, так и стрелять из его орудий, пулеметов и огнеметов.

Самым дорогим из предлагаемых машин является «Шерман» (основной американский танк Второй мировой войны). Обычная поездка на нем обойдется в 1,85 тысячи долларов. Если же турист захочет пострелять из 76-миллиметрового орудия и пулеметов, ему придется заплатить 2,8 тысячи долларов.

Вторым по дороговизне станет советский танк Т-34. 1,75 тысячи долларов за обычную поездку и 2,7 тысячи за поездку со стрельбой. Как отмечает корреспондент CNN, попробовавший себя в роли танкиста, клиенты Drive Tanks могут тратить за один раз более восьми тысяч долларов.

Кроме того, компания предлагает прокатиться на российской БМП, немецком танке «Леопард» и других боевых машинах.