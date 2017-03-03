Новый глава МВД США прибыл на работу в костюме ковбоя верхом на коне

Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл в первый день на работу в ковбойском костюме верхом на лошади. Соответствующие фотографии он опубликовал в Twitter.

«Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни... Признателен теплому приему в МВД этим утром», — прокомментировал министр снимки.

— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 02 марта 2017, 14:46

Фотография Зинке в ковбойских джинсах и шляпе верхом на коне также была размещена на странице Бюро по вопросам охраны окружающей среды в Twitter.

Как отмечает The Hill, своим поступком Зинке попытался продемонстрировать приверженность защите природы, в частности, национальных парков.

Новый глава МВД США известен как любитель охоты, рыболовства и туризма. В ходе слушаний по его кандидатуре в сенате Зинки пообещал противодействовать попыткам вывода из федеральной собственности больших земельных угодий.

До назначения на пост министра внутренних дел Зинке был членом палаты представителей Конгресса от Монтаны. Ранее он представлял этот же штат в сенате, а до начала политической карьеры более 20 лет прослужил в морской пехоте, в том числе в спецподразделении «морские котики».