Предполагаемый серийный убийца задержан в Забайкалье

В Забайкальском крае задержан житель Читы по подозрению в совершении серии убийств, сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Серия резонансных убийств молодых жителей областного центра, сопряженных с насилием, были совершены в период с 2003 по 2006 годы. Тело одной из них с множественными ножевыми ранениями было найдено в октябре 2005 года рядом со стелой в парке «Победы». Тела еще двух жертв в разные годы обнаружены на территории полигона в поселке Каштак и неподалеку от трассы Чита — Кадала.

Подозреваемый был задержан в феврале 2017 года по подозрению в убийстве мужчины, совершенном в сентябре прошлого года с целью завладения его автомашиной на берегу реки Ингода.

В ходе работы с задержанным установлена его причастность к ранее совершенным тяжким преступлениям. Правоохранительные органы не исключают, что мужчина 1977 года рождения может иметь отношение и к другим убийствам, совершенным в Забайкалье.