Опубликовано видео пролета российских самолетов возле американского эсминца

Американский телеканал ABC опубликовал новое видео пролета российских бомбардировщиков Су-24 возле американского эсминца Porter (номер DDG78) в Черном море. Сам инцидент произошел в феврале 2017 года и вызвал резкую реакцию Пентагона. Представитель американского военного ведомства полковник Мишель Балданса заявила тогда, что корабль осуществлял обычное патрулирование в международных водах после учений Sea Shield. «Эсминец Porter запрашивал бомбардировщики и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры», — отметила Балданса.