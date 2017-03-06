В арабском городе Джатт на севере Израиля убрали таблички с именем Арафата

В арабском городе Джатт (Jatt), расположенном на севере Израиля, убрали таблички с названием улицы, названной в честь покойного председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата. Об этом сообщает The Haaretz.

Как отмечает издание, глава израильского МВД Арье Дери предоставил властям города на это 48 часов. Поводом стал пост премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Facebook. Глава правительства заявил, что «не допустит появления в стране топонимов, увековечивающих память "врагов Израиля"».

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По данным РИА Новости, Нетаньяху пообещал в случае необходимости оформить запрет на законодательном уровне.

Улица Арафата существовала в Джатте с 2008 года, однако власти страны узнали о ней только сейчас из обращения ассоциации инвалидов израильской армии.

В апреле 1989 года Ясир Арафат был избран президентом несуществующего палестинского государства. Он возглавлял Палестинскую национальную администрацию (ПНА) вплоть до своей смерти в ноябре 2004 года.

Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года в Алжире. На настоящий момент его признают 136 государств — членов ООН, а также Ватикан.

Израиль, США и ряд стран ЕС не признают Государство Палестина, считая, что вопрос о его создании должен решаться в результате прямых переговоров между властями Израиля и ПНА.