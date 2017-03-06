IDS Borjomi Russia приобрела «Чистую воду»

IDS Borjomi Russia приобрела «Компанию Чистая вода», являющуюся лидером рынка бутилированной воды в HOD-сегменте (доставки в дома и офисы) в Сибири и на Урале. Об этом говорится в пресс-релизе Borjomi Russia, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Присоединение "Компании Чистая вода" — стратегически важное решение для нашей компании», — заявил генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов.

По его словам, это позволит значительно усилить дистрибуцию брендов IDS Borjomi Russia в Сибири и на Урале и дать возможность потребителю приобретать высококачественную природную воду в любом уголке России.

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В портфель IDS Borjomi Russia входят такие известные бренды, как «Святой Источник» и «Эдельвейс». «Компания чистая вода» располагает пятью производственными комплексами в Новосибирске, Екатеринбурге, Звенигороде, Бердске и Чанах.

В России бутилированную воду выпускают более 200 производителей. Согласно опросу ВЦИОМ, 54 процента россиян пьют как бутилированную, так и водопроводную воду, а 46 процентов — полностью исключили из своего рациона воду из крана.

