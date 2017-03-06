Силовые структуры
 

Армия США потребовала миномет с лазерным наведением

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Архивное фото
Архивное фото

Армия США закончила сбор технико-коммерческих предложений по проекту нового высокоточного миномета HEGM. Об этом пишет издание Defencetalk. 27 января военные завершили этот этап и теперь переходят к анализу предложений промышленности.

Миномет HEGM (High Explosive Guided Mortar) должен быть выполнен в калибре 120 миллиметров и предназначен для замены высокоточного миномета APMI, срочно разработанного в конце 2000-х годов для нужд американского воинского контингента в Афганистане.

Как отмечают военные, APMI, в основе идеи которого лежит корректировка мины по GPS, являлся промежуточным решением, которое нужно было быстро развернуть в войсках. Он обеспечивал на максимальной дальности круговое вероятностное отклонение (КВО) в 10 метров: половина выпущенных по цели мин должна укладываться в круг радиусом 10 метров с центром в точке прицеливания. Стандартный 120-миллиметровый миномет Армии США с неуправляемыми минами имеет КВО 136 метров.

HEGM, серийное производство которого планируют развернуть с 2021 году, должен обеспечивать КВО менее одного метра. Для этого предполагается использовать полуактивную лазерную головку самонаведения. Цель подсвечивается лазерным лучом, рассеянное отражение которого ловит головка. Миномет также должен быть способен применять все типы 120-миллиметровых мин, имеющихся на вооружении Армии США

В 2009 году в России был испытан комплекс КМ-8 «Грань» со 120-миллиметровой управляемой миной МВ120, выполненной по той же схеме с полуактивным лазерным наведением.

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