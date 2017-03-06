Мир
 

Ахмадинежад завел себе Twitter

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Махмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завел микроблог на английском языке и фарси.

Первая запись гласит: «Во имя Господа, пусть будет мир со всеми народами Земли, любящими свободу». Еще одно сообщение посвящено покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу. «Чавес жив и будет жить, пока живы гуманизм, свобода и правда. Он вернется так же, как вернутся свобода и справедливость», — написал он.

Подлинность микроблога подтверждается видеообращением, которое политик записал специально по этому случаю.

Сам себя Ахмадинежад в Twitter характеризует как «мужа, отца, деда, университетского профессора, президента, мэра и гордого гражданина Ирана».

Ахмадинежад известен как один из самых жестких поборников интернет-цензуры в стране. Сервис микроблогов Twitter заблокирован в Иране с 2009 года. В сентябре 2013 года Twitter неожиданно разблокировали, но лишь на один день. Случившееся объяснили техническим сбоем. При этом ряд официальных лиц Ирана ведут свои микроблоги, включая президента Хасана Роухани и главу МИДа Мухаммеда Джавада Зарифа. Есть свой микроблог и у администрации иранского рахбара — верховного лидера страны — Али Хаменеи.

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