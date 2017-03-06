Крым
 

Газета узнала о выдаче малоизвестной фирме лицензии для работы на шельфе Крыма

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Неизвестная на рынке частная компания «Новые проекты» получила лицензию на разведку и добычу нефти и газа на Крымском шельфе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне 2016 года распорядился выдать юрлицу лицензию на этот участок на 30 лет. Как отмечает издание, в письме директора «Новых проектов» Антона Дорноступа в Роснедра сообщается, что в 2017 году фирма составит план поисково-разведочных работ на участке «Глубокая». В течение восьми лет, по данным источников газеты, компания должна пробурить первую поисковую скважину.

«Новые проекты» владели лицензией на участок «Глубокая» с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо. В декабре 2015-го фирма была продана бывшему замглавы Ялты Виталию Мостовому, а с мая прошлого года 99 процентов в организации принадлежит «Главнефтесервису» (его владельцем является Антон Дорноступ). Один из собеседников издания предположил, что компания может быть близка к бывшему главе Роснедр Валерию Паку.

Источники газеты также говорят, что возможным бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий сейчас в Москве, источник в самой компании это отрицает. Газета предполагает, что предприятие могло переоформить лицензию в упрощенном порядке, который ввели после присоединения Крыма к России (так, в частности, поступил «Черноморнефтегаз»).

Украина выступает против работы России на шельфе полуострова. В ноябре 2016 года Киев пригрозил Москве иском «с девятью нулями» в международный суд за добычу полезных ископаемых в Черном море.

«Черноморнефтегаз» до присоединения Крыма к России в марте 2014 года входил в состав «Нафтогаза Украины» и являлся частью ТЭК Украины. Впоследствии компания была национализирована крымскими властями. Предприятие эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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