Американский биолог рассказал о призыве папы римского ограничить рождаемость

Американский биолог Питер Рэйвен рассказал о том, что папа римский Франциск призвал тех, кто не может содержать детей должным образом, ограничить рождаемость. Об этом сообщает Life Site News.

Выступая на конференции в Риме, организованной Ватиканом, Рэйвен заявил: «В какой-то момент мы достигнем максимума населения, которое можем себе позволить. Вот почему папа Франциск, как и его предшественники, всегда просили не рожать детей больше, чем вы сможете должным образом содержать». По словам Рэйвена, сославшегося на мнение папы, это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие всего человечества: перенаселение ведет к социальному неравенству, так как ресурсы распределяются неравномерно.

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При этом Рэйвен уточнил, что выступает против искусственных методов контрацепции, противоречащих учению католической церкви. Ватикан высказывания биолога пока никак не прокомментировал.

Католическая церковь категорически отвергает аборты, а также любые искусственные средства контрацепции. При этом супругам, которые находятся в крайней нужде и пытаются избежать рождения нового ребенка, рекомендовано заниматься сексом в дни, когда женщина не может зачать. Папа Франциск ранее уже заявлял, что родители должны ответственно подходить к вопросу зачатия детей.