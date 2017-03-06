Бывший ведущий «Программы максимум» Глеб Пьяных вернется в эфир НТВ

Бывший ведущий передачи «Программа Максимум» Глеб Пьяных возглавит кулинарное шоу нового формата «Битва шефов» на НТВ. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте телеканала.

Как утверждается в сообщении НТВ, Пьяных предстанет в непривычном амплуа: он выступит в образе рефери для профессиональных поваров, «соревнующихся на ножах» за звание лучшего шеф-повара России. Вместе с журналистом «кулинарную битву» будут судить эксперты, рестораторы и приглашенные звезды.

По словам самого Пьяных, он бы ни за что не стал ведущим кулинарного шоу в его привычной форме. «Мне нравятся живые проекты с настоящими эмоциями, какими бы они ни были. Зрителей "Битвы шефов" ждет не добрососедская встреча поваров у общей плиты, а кулинарная баталия, которая подпортит не одну репутацию шефов нашей страны», — уверен он.

«Максимум» — российская телепередача, выходившая на НТВ с 9 апреля 2005 года по 22 декабря 2012 года. Она была одним из наиболее рейтинговых проектов телеканала. Благодаря комику и телеведущему Таиру Мамедову, слоган передачи «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто» стал ассоциироваться с желтой прессой.

