Задержанного на украинской границе кенгуру Виталика поселили в зоопарке

Обезьяны и кенгуру, которых пытались вывезти на Украину без сопроводительных документов, изъяты и помещены в зоопарк Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник, 6 марта, агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идет о шести обезьянах и двух кенгуру. Состояние их здоровья неизвестно, поэтому специалисты взяли анализы и отправили животных на обследование. «Они содержались в ужасных условиях, в очень маленьких клетках, это большой стресс для животного. Сейчас делают все возможное, чтобы привести их в чувство», — рассказала собеседница агентства.

Всем зверям примерно по полтора-два года. Один из кенгуру — альбинос, в зоопарке раньше таких не было. На страничке зоопарка в Facebook сообщается, что редкого зверя назвали Виталиком.

В погрануправлении ФСБ по Ростовской области журналистам РИА Новости сообщили, что животных, общая стоимость которых превышает миллион рублей, трое россиян пытались вывезти в обход пропускного пункта. В отношении контрабандистов возбуждены административные дела по статье «Ведение на государственной границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов», а также рассматривался вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров».