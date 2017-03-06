Олланд заявил о влиянии России на общественное мнение в Европе

Участие России в разрешении международных конфликтов продиктовано ее стремлением проверить на прочность способность западных стран к противодействию. Об этом в интервью ряду европейских изданий заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает в понедельник, 6 марта, The Guardian.

«Россия утверждается как мировая держава (...) Россия использует все средства, чтобы оказывать влияние на общественное мнение», — приводит издание слова французского лидера. Олланд также отметил, что «идеология уже не та, что во времена Советского Союза, но зачастую используются те же средства плюс новые технологии».

Он призвал «разоблачать идеологические операции», которые осуществляет Россия в мире. «Необходимо объяснять, кто с кем и кто что финансирует. И почему все эти крайне правые движения в той или иной степени связаны с Россией», — заявил Олланд.

Президент при этом подчеркнул необходимость продолжения диалога с Москвой, добавив, что сам он никогда не прекращал контактов с российскими властями.