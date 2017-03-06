Скульптор Жом Пленса создал статую в честь шампанского

Jaume Plensa

Каталонский скульптор Жом Пленса в сотрудничестве со старинным французским шампанским домом, создателем первого шампанского rose, изваял абстрактную скульптуру в виде сидящего человека. Ажурная фигура — в творческой манере художника — составлена из отдельных букв различных алфавитов, включая латинский, русский (кириллический), китайский, арабский, санскрит и иврит.

«Я считаю, что таким образом я могу подчеркнуть стремление людей разных наций к взаимопониманию через творчество», — сказал Пленса корреспонденту «Ленты.ру».

Жом Пленса — каталонский скульптор, создатель инсталляций из стекла, металла, пластика и инновационных материалов. Работы Пленса представлены в Центре Помпиду (Париж), галерее Tate (Ливерпуль), музеях Centro Arte Contemporanea di Reina Sofia (Мадрид) и MOMA (Нью-Йорк). В 2012 году скульптуру Пленса установили на пляже Ботафого (Рио-де-Жанейро).