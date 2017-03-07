British Airways сократит шаг кресел в лайнерах ради экономии

Национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways намерен сократить шаг кресел (расстояние между ними) в ряде своих лайнеров. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Русская служба «Би-би-си».

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В 2018 году авиакомпания уменьшит расстояние между сиденьями в салонах самолетов Airbus А320 и А321, чтобы увеличить количество кресел. Представитель British Airways пояснил, что эта мера позволит избежать повышения цен на авиабилеты.

В воздушных суднах появится два дополнительных ряда или 12 добавочных посадочных мест. Шаг кресел сократят до 73 сантиметров (минус 2,5 сантиметра). Он станет таким же, как в лайнерах британской бюджетной авиакомпании EasyJet и на 2,5 сантиметра меньше, чем у европейского лоукостера Ryanair.

Уточняется, что шаг кресел уменьшат в самолетах, выполняющих рейсы в Европу. В авиапарке британского перевозчика насчитывается 68 самолетов А320 и 18 лайнеров А321.

В ноябре 2016 года в British Airways задумались внедрить новый способ контроля за состоянием здоровья пассажиров — предлагать путешественникам так называемые цифровые пилюли, которые придется глотать.

