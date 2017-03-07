Российские разработчики запустят соцсеть для моделей и актеров

Международная компания Center Novation and Technology совместно с разработчиками популярного сервиса FindFace запустят социальную сеть для представителей индустрии моды и кино. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Благодаря одной из ключевых функций сервиса можно будет всего за пару кликов найти подходящих кандидатов по заданному типу лица. Эта возможность облегчит работу кастинговых и модельных агентств и поможет пользователям чаще становиться героями новых кинолент и рекламных кампаний.

Данная функция будет работать на базе алгоритма распознавания лиц российской компании NtechLab, которая позволит моментально обнаружить людей с нужным типом внешности. Достаточно будет загрузить в систему фото человека с требуемым типажом и получить ссылки на аккаунты подходящих кандидатов.

Наша задача — создать крупнейшую систему по поиску и работе с талантами в сфере моды и кино. После того, как технология поиска людей по типажу с помощью решения NTechLab будет опробована в России, мы рассчитываем запустить этот сервис в других странах. Например, мы видим большие возможности для себя в Индии, где сейчас активно развивается киноиндустрия, но рынок пока не так жестко поделен между крупными международными игроками, как в США, — отметил руководитель разработки Center Novation and Technology Артем Таранов.

«Решения на базе нейронных сетей получают все более широкое распространение, в том числе, и в отраслях далеких от IT. Например, в ритейле, банковской сфере и управлении персоналом. Мы видим большой потенциал для своих технологий и в киноиндустрии. Это сфера инвестирует немалые средства в IT-решения, когда дело касается графики и других вещей, связанных с кинопроизводством, но пока технологии не затрагивали ряд ее аспектов, таких как поиск актеров. Я рад, что мы запускаем процесс внедрения технологичных решений для этих целей, которые будут востребованы во всем мире», — подчеркнул сооснователь NtechLab Александр Кабаков.