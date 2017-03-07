ICQ решил проблему аренды дорогостоящих букетов роз на 8 Марта

Мессенджер ICQ в честь Международного женского дня предложил девушкам фильтр для фотографий с букетом роз. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

Разработчики обновления ориентировались на фотографии девушек с охапками цветов, которые традиционно появляются в соцсетях 8 Марта.

Ранее стало известно, что в Москве появилась возможность арендовать букет цветов для селфи. Владельцы интернет-прокатов обещают за 700-1000 рублей доставить розы в любое удобное место и дождаться, пока клиент сделает снимки. На съемку отводится 10 минут.

Таким образом создатели необычной доставки предлагают девушкам произвести впечатление на своих друзей и подписчиков, «вызвать зависть у подруг или ревность у парня». Пользователи сети высмеяли клиентов сервиса и начали шутить по поводу аренды автомобиля, богатого мужчины и свадебного платья для селфи.