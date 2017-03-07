Шеф-дизайнер Rolls-Royce вдохновился женскими формами

Шеф-дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал об источниках своего вдохновения при создании новых автомобилей. По словам Тейлора, больше всего ему нравится человеческое тело, в частности женские формы. Об этом он сообщил во время международного автосалона, который проходит в Женеве.

«Я могу найти вдохновение в выражении лица, в напряжении мышц, в положении конечностей. Но более всего меня вдохновляют женские формы — это особенно заметно в очертаниях кузова Dawn. Я люблю повторять, что автомобиль — это живой металл, в нем есть своя кровь», — признался он.

Официальная презентация кабриолета Rolls-Royce Dawn прошла в 2015 году. Под капотом у нового Rolls-Royce Dawn двигатель V12 объемом 6,6 литра (563 лошадиных силы) с двойным турбонаддувом.

Что касается новинок марки, то в рамках салона в Женеве публике показали специальную версию седана Ghost, созданную по заказу частного коллекционера.

Модель получила название Ghost Elegance. Эта машина имеет лакокрасочное покрытие с добавлением алмазной крошки. Оттенок назван Diamond Stardust, что в переводе означает «Бриллиантовая звездная пыль». Сверху краска покрыта слоем лака.