В Москве пройдет благотворительная барахолка в поддержку детского хосписа

В Москве 19 марта в отеле «Балчуг Кемпински» пройдет благотворительная барахолка «Делись добром, Москва!» в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Гостям мероприятия предложат на выбор одежду, украшения и аксессуары российских и международных фирм: Izbarouge, Pe for girls (Ruban), Not Addicted, Roseville и молодого российского бренда ювелирных украшений Spirinajewelry. Деньги с продаж пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для детского хосписа, каждый из которых стоит в среднем 1,5 миллиона рублей.

Также будут проведены аукционы личных вещей знаменитостей: актеров Владислава Котлярского, Дарьи Поверенновой и Аглаи Тарасовой и певицы Полины Гагариной. Также для всех посетителей будет работать студия макияжа, фотостудия, детская комната. Гостей ждет шампанское и живая музыка.

Закроется барахолка камерным концертом всемирно известной пианистки Кати Скавани. Вход на событие бесплатный.