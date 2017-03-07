Саудовская Аравия отвергла обвинения в убийстве полицейскими двух трансгендеров

Сотрудники полиции Саудовской Аравии не убивали двух задержанных пакистанских трансгендеров. Об этом заявили власти королевства, их слова передает The Independent.

«Это все неправда, кроме того, не было никаких пыток», — заявили в МВД. Власти пояснили, что один из задержанных, 61-летний пакистанский трансгендер, действительно умер из-за сердечного приступа, и Исламабад уже работает над тем, чтобы вывезти его тело на родину.

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На прошлой неделе СМИ королевства сообщили, что полиция совершила облаву на одну из вечеринок, на которой собрались 35 мужчин в макияже и женской одежде. Слова «трансгендер» медиа не употребляли, не было также сообщений об убийствах.

О том, что двух человек забили насмерть, сообщила пакистанская трансгендер Фарзана Риаз — по ее словам, 35-летнего Амну и 26-летнего Мино полицейские запихнули в мешки и забили палками.

В Саудовской Аравии официально нет законов против трансгендеров, однако мужчин, одевающихся как женщины, регулярно отправляют в тюрьму или приговаривают к порке. В Пакистане, как отмечает издание, трансгендеры часто подвергаются осуждению со стороны общества и для того, чтобы выжить, вынуждены заниматься проституцией. Тем не менее, власти страны работают над их интеграцией в общество — их стали считать при переписи населения и наделили пассивным избирательным правом (разрешили голосовать).