Трамп поприветствовал туристов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп лично поприветствовал посетителей в Белом доме после того, как экскурсии в резиденции главы государства возобновились после его прихода к власти. Видео опубликовано ABC News в Twitter.

Президент вышел к группе, большинство которой составляли дети, поприветствовал их и призвал усердно трудиться.

После прихода к власти Трампа на возобновление туров потребовалось семь недель, хотя обычно это происходит гораздо быстрее. Это вызвало недовольство многих простых американцев, желающих посмотреть на резиденцию главы государства.