Дагестанский полицейский открыл огонь по сослуживцам

Полицейский в дагестанском городе Кизилюрт открыл огонь по своим сослуживцам, ранив трех из них. По данному факту назначена служебная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Инцидент произошел в одном из кафе. Между сотрудниками полиции возник конфликт, в ходе которого один из них начал стрелять по коллегам. Пострадавшие получили ранения средней тяжести и были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

«Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что решается вопрос об увольнении стрелявшего полицейского по отрицательным мотивам.

В свою очередь источник в силовых структурах региона рассказал агентству, что стрельбе предшествовала драка. В ходе нее сотруднику полиции сломали челюсть. В ответ пострадавший достал пистолет и прострелил одному из обидчиков коленную чашечку, второму попал в живот, третьему — в пах, добавил собеседник «Интерфакса».