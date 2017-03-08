Хештеги #ВамЛюбимые и #8марта стали популярными в Рунете

В Международный женский день в русскоязычном сегменте интернета набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. На это обратила внимание Национальная служба новостей (НСН).

Мужчины публикуют в социальных сетях фотографии с любимыми женщинами или селфи с признаниями и поздравлениями.

Помимо #ВамЛюбимые, также актуален хештег #8марта.

Они используются не только обычными пользователями, но и СМИ (ТАСС, РЕН ТВ, РИА Новости), а также федеральными ведомствами и чиновниками.

— Сайт МВД России (@mvd_official) 08 марта 2017, 05:44

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 08 марта 2017, 07:23

В Москве в рамках стартовавшей акции «Вам, любимые» на стену Кремля была спроецирована открытка-поздравление с Международным женским днем. Организаторы акции запустили сайт makehersmile.world, где предлагается написать праздничное послание любимым женщинам, проиллюстрировав его фотографией в Instagram и поставив хештег #ВамЛюбимые.

