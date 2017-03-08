Боевики атаковали военный госпиталь в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Reuters.

Инцидент произошел возле военного госпиталя в районе Вазир Мохаммад Акбар Хан, недалеко от посольства США.

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Как передает агентство Khaama, взрыв произошел у ворот медицинского учреждения, после чего боевики проникли внутрь здания, идет перестрелка.

Точное количество нападавших пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.

1 марта талибы устроили в Кабуле двойной теракт. Сначала террористы атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула. В здание проникли два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники.

Затем нападению подверглось окружное полицейские управление в западной части столицы. Там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между боевиками и охранниками.