Австралийские полицейские отправились на серфинг на штурмовой лодке

Австралийские полицейские воспользовались штурмовой лодкой стоимостью 650 тысяч долларов, чтобы добраться до популярного среди серферов мыса Корсар-Рок в штате Виктория, после того, как закончили антитеррористические учения. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает австралийское издание The Age.

По информации издания, случай произошел в прошлый четверг. Полицейские, принимавшие участие в антитеррористических учениях в заливе Порт-Филипп, использовали надувной катер с жестким корпусом, чтобы добраться до мыса, считающегося одним из самых труднодоступных мест в штате Виктория и пользующегося популярностью среди серферов.

Сержант и старший констебль, использовавшие судно в личных целях, были оштрафованы. Отмечается, что они являются офицерами морской полиции.

Издание добавляет, что до мыса Корсар-Рок можно добраться исключительно по воде. Он находится неподалеку от Национального парка Пойнт Непеан и, по мнению BBC News, считается одним из лучших мест для серфинга в штате.

