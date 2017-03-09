Рыбаки из «украинской Венеции» перекрыли Дунай

Рыбаки из города Вилково Одесской области потребовали выдать им разрешительные документы на вылов сельди и на своих лодках перекрыли судоходную часть реки Дунай. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает агентство УНИАН.

В акции приняли участие около сотни человек. «Это — предупредительное мероприятие, на которое мы вышли из-за бездеятельности чиновников. Если наш вопрос не решится, в понедельник мы начнем бессрочную акцию», — подчеркнул один из организаторов Виталий Вязовский.

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Он добавил, что 80 процентов жителей Вилково живут за счет рыбного промысла. По словам Вязовского, путина [сезон] на сельдь началась 10 дней назад, а всего она длится полтора месяца. Однако чиновники департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной госадминистрации и министерства экологии и природных ресурсов до сих пор не согласовали необходимые документы.

3 марта президент Украины Петр Порошенко обвинил участников акций протеста в желании дестабилизировать ситуацию в стране. «Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют», — сказал глава государства.

Город Вилково находится в украинской части дельты Дуная. Благодаря многочисленным каналам, прорытым вдоль улиц, известен под названием «украинская Венеция».