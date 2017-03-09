Израильский бизнес вложится в российских коров

Израильская компания LR Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложат 100 миллионов долларов в совместные проекты в области молочного животноводства и переработки молока на территории России, говорится в пресс-релизе на сайте фонда.

«Стороны уже ведут изучение наиболее перспективных региональных проектов», — отмечается в сообщении.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что участие израильских партнеров в сельхозпроектах позволит существенно повысить эффективность отечественного агробизнеса «за счет применения инновационных технологий и лучших мировых практик».

«Адаптация лучших технологий и создание вертикально интегрированных региональных молочных кластеров позволит значительно увеличить производство молока», — добавил глава LR Group Ами Лустиг.

LRGroup работает с 1985 года, занимается реализацией инвестпроектов «под ключ» — от разработки концепции и финансирования до строительства. В штате компании более трех тысяч сотрудников.

РФПИ создан в 2011 году для вложения средств и привлечения частных инвесторов, в том числе зарубежных, в наиболее быстрорастущие сектора российской экономики.

