Снайпер ДНР ранил в голову украинского волонтера-женщину

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе в районе Горловки снайпер ранил украинского волонтера Юлию Толмачеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Мокренчук.

«Били крупным калибром, разрывными. Она и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики проводят водителю операцию и готовят борт в госпиталь. Боец, что с ними ехал, тоже ранен», — заявила Мокренчук.

Пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») на своей странице в Facebook сообщил, что Толмачева получила ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени, стрелял снайпер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Водителю Сергею Адамяку пуля попала в левую руку. «В течение часа их доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи», — подчеркивается в сообщении.

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7 марта снайпер застрелил бойца штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация запрещена в России) Алексея Руфимского (позывной Старый). «Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам, беспокоился о них», — говорится в сообщении подразделения.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.

Юлия Толмачева возглавляет благотворительный фонд помощи ВСУ «Батальон Волонтер», в зоне вооруженного конфликта в Донбассе находится с весны 2014 года.