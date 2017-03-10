СБУ обвинила помощников депутатов Рады в подготовке оплаченного Москвой митинга

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что помощники депутатов Рады могли готовить некий оплаченный из Москвы митинг у здания администрации президента в Киеве. Об этом руководитель спецслужбы сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«У нас была информация о том, что именно сегодня группа женщин должна была проводить акцию под администрацией президента Украины с намерениями приковать себя наручниками и так далее (...). У нас продолжаются работы по документированию причастности лиц из числа помощников нардепов к проявлениям сепаратистского характера», — отметил Грицак.

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По информации «112 Украина», в конце февраля СБУ разоблачила группу лиц, которая, как уверяют в Киеве, собиралась провести акции по дестабилизации ситуации в стране по указаниям из России.

Со стороны официальных лиц Украины регулярно звучат обвинения в адрес России. В частности, 6 марта замглавы украинского МИД Елена Зеркаль на слушаниях в Международном суде ООН обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках.

Киев также обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе и вмешательстве во внутренние дела Украины. Российские власти отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.