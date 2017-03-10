Чиновников Коми не накажут за отсутствие проезда для скорых по нечищенным улицам

Следователи в Республике Коми не стали возбуждать уголовное дело в отношении чиновников Сысольского района, где работникам скорой помощи пришлось километр нести на носилках пациента из деревни Ыблом до машины из-за состояния местных дорог, сообщает «Интерфакс».

Следственные органы проверили чиновников на предмет соблюдения ими законодательства о содержании дорог района. Признаков состава преступления выявлено не было, поскольку официально в Ыбломе дороги отсутствуют. В ведомстве отметили, что администрация села Куратово, в состав которого входит деревня, обязана очищать ее улицы от снега в целях благоустройства, чего сделано не было.

Однако следователи настаивают на отсутствии причинно-следственной связи между бездействием чиновников и смертью местного 62-летнего жителя в районной больнице. Таким образом, они избежали ответственности по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Инцидент произошел в январе 2017 года, пациента из Ыблома с симптомами заболевания сердца на надувных носилках несли до спецтранспорта. Пенсионера доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось, но через несколько дней ему стало плохо, и он скончался.

1 марта 2017 года в Дзержинском районе Новосибирска из-за не убранного от снега проезда скорая помощь не смогла подъехать к дому ветерана Великой Отечественной войны, который вызвал медиков. 95-летнего неходячего старика пришлось вести под руки через весь двор.