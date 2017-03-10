Подозреваемые в мошенничестве раскидали купюры по проезжей части в Москве

Видео: 360tv.ru

Подозреваемые в мошенничестве, которые пытались обналичить в отделении банка крупную сумму денег с нескольких пластиковых карт, разбросали купюры по проезжей части в Москве. Видео с места происшествия в пятницу, 10 марта, публикует телеканал «360».

Попытка избавиться от улик не удалась: четырех приезжих из Удмуртии в возрасте от 23 до 28 лет задержали сотрудники Росгвардии. Во время осмотра машины подозреваемых в салоне нашли 15 кредиток, оформленных на разные фамилии, SIM-карты, 10 мобильных телефонов и три миллиона рублей.