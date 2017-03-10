Власти Мурманской области провели встречу с представителями датского парламента

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин провел рабочую встречу с делегацией Комитета по внешней политике парламента Дании, и заявил, что регион «не остается в стороне от заданных политических векторов». Об этом сообщает «Вечерний Мурманск».

«Мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом», — пояснил Дурягин.

В свою очередь председатель Комитета по внешней политике датского парламента Сёрен Эсперсен напомнил об успешном сотрудничестве двух стран в рамках Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР).

«Мы увидели, насколько эффективно сотрудничают норвежские регионы с Мурманской областью — развиваются инвестиционные, экономические и торговые отношения, приграничное сотрудничество, введен особый визовый режим для жителей приграничных районов; налажено взаимодействие в рамках поисково-спасательных операций, программ, направленных на защиту окружающей среды, поддержание экосферы в Арктическом регионе», — перечислил Эсперен. По его мнению, существующая среди арктических стран модель взаимоотношений может работать и для взаимодействия с Россией.

29-30 марта в России пройдет форум «Арктика — территория диалога». Ожидается около 1 500 участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Япония. Это руководители крупнейших российских и международных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, международные эксперты, политики и ученые.